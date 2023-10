Remaniement gouvernemental: la sécurité, la vie chère, l’emploi des jeunes...parmi les axes centraux

Le nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Amadou Ba est désormais connu. C’est une équipe de 39 ministres, a renseigné le chef du gouvernement qui oriente son action sur « la mission et le cambat » pour répondre aux urgences économiques et sociales.



Parmi les axes phares des orientations du Chef de l’Etat réside d’abord la sécurité avec le défi de la souveraineté et assurer une bonne organisation de l’élection présidentielle. C’est aussi de prendre en charge les urgences économiques et sociales et de lutter contre la vie chère, renforcer l’emploi des jeunes. Ledit gouvernement veillera également aux fonctionnement adéquat des services publics et à la stabilité sociale de l’ensemble des secteurs de la vie de la nation notamment l’enseignement, les collectivités territoriales, et les entreprises. La nouvelle équipe de Amadou Ba dans le cadre de la vision du Pse 2024 -2028, fera en sorte que le plan serve d’objectifs et se chargera dans les plus brefs délai de faire le bilan du Pse.