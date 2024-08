Religion : Lancement du prix international Cheikh Ahmadou Bamba Khadim pour le Saint-Coran, ce 9 août (4 Safar)

La troisième édition du grand prix international Cheikh Ahmadou Bamba Khadim pour le Saint-Coran sera organisée cette année par le comité d’organisation du grand prix dirigé par Cheikh Mouhamadou al-Bashir Abdukhadir. Elle se tiendra ce vendredi 9 août 2024, coïncidant avec la date du 4 Safar.



L’objectif de ce grand prix international vise à soutenir le rôle des écoles coraniques dans la formation de la jeunesse musulmane, la consolidation de leurs valeurs islamiques et leur éducation islamique caractérisée par l’intégrité, la droiture, la modération et la tolérance, améliorer les programmes des écoles coraniques, en soutenant leurs capacités pédagogiques, et en les faisant bénéficier des évolutions contemporaines, des méthodes et équipements pédagogiques, tout en préservant l’authenticité et l’identité de ces écoles, encourager et motiver les superviseurs des écoles coraniques à enseigner le Coran en utilisant la narration de Warsh adoptée dans le cadre du grand prix, et sensibiliser les lecteurs novices à sa maîtrise car il s’agit d’une composante du patrimoine, entre autres…

Ce prix sera décerné aux mémorisateurs du livre de Dieu au niveau national, régional, et mondial selon des critères scientifiques et objectifs bien étudiés. Le vainqueur recevra la somme de cinquante millions (50.000.000 F) de francs CFA selon les estimations préliminaires, avec la possibilité d’augmenter le montant en fonction du rythme des jaayantés, et des cadeaux des bienfaiteurs et des bénévoles.

Le grand prix est composé de trois branches que sont : la branche de mémorisation complète avec récitation, intonation et interprétation, la branche mémorisation complète avec récitation et intonation et la branche Tajweed et bonnes performances lors de la mémorisation des dix derniers chapitres.

Revenant sur les critères de participation, le comité indique que le candidat doit être âgé d'au minimum 7 ans et ne doit pas dépasser 10 ans dans la branche de mémorisation de dix chapitres, vingt ans dans la branche de mémorisation complète avec Tajweed, et 40 ans dans la branche de mémorisation avec Tajweed et interprétation. Cependant, il est à noter qu’il ne doit pas avoir déjà remporté la première place dans une compétition.

Le dossier de candidature au concours est constitué des documents suivants : une copie certifiée conforme de l’acte de naissance ou de la carte d’identité, un formulaire d’inscription à remplir par le candidat et le formulaire renseigné retourné au comité ou à l’un des endroits désignés.