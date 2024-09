Rejet du projet de loi sur la suppression du Cese et du Hcct: l’exécutif évoque « une rupture profonde entre les députés de la majorité et les aspirations populaires »

Au lendemain du vote qui enregistre le rejet du projet de loi 11/2024 portant révision constitutionnelle pour la suppression du Cese et du Hcct par la majorité parlementaire, le président de la République du Sénégal se prononce. Dans un communiqué de la présidence de la République, Bassirou Diomaye Faye dit prendre acte de la décision des députés de la majorité.



Selon toujours le communiqué, « le rejet du projet de loi portant révision de la Constitution, visant la dissolution du HCCT et du CESE, renseigne à suffisance, s'il en est besoin, sur la rupture profonde entre les députés de la majorité et les aspirations populaires qui se sont massivement exprimées lors de l'élection présidentielle du 24 mars 2024 ».





Cependant, l’exécutif réaffirme son engagement à œuvrer pour l'expression des positions politiques plurielles, essentielle au jeu démocratique et à l'équilibre des pouvoirs.