Réintégration de Sonko dans le fichier : Bara Dolly salue la décision du juge et accule l’agent judiciaire de l’État

Depuis que le tribunal de Ziguinchor a annulé la radiation d’Ousmane Sonko du fichier électoral, des éloges ne cessent de s’élever partout, surtout sur la scène politique, et Cheikh Bara Dolly, honorable député et président de la coalition « Nekalfi Askan Wi », n’a pas dérogé à la règle.

Ce mardi 17 octobre 2024, en conférence de presse, Bara Dolly salue la décision du juge qui a permis de réintégrer Ousmane Sonko dans le fichier électoral. Le président de la coalition « Nekalfi Askan Wi » assure que cette décision est historique et révèle d’un courage absolu. Poursuivant son propos, Bara Dolly ne manque pas de pointer du doigt l’implication de l’agent judiciaire de l’État dans ce dossier. Pour lui, le fait que l’agent judiciaire de l’État ait contesté la décision du juge pour satisfaire les désirs du président Macky Sall est une honte…