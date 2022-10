Réhabilitation de l’ancien môle 3 : le trafic apte à accueillir jusqu’à 1.200.000 tonnes

Dans le cadre de la coopération sénégalo-japonaise, les autorités portuaires sénégalaises et maliennes ainsi que japonaises, viennent d’inaugurer ce 25 octobre, le projet de réhabilitation de l’ancien môle 3, désormais dénommé terminal Hamaciré Ndour. Ce terminal devrait permettre au port de Dakar d’accueillir des navires de 35 000 tonnes et augmenter le trafic de 800 000 à 1 200 000 tonnes. Cette cérémonie d’inauguration tenue au du Port autonome de Dakar s’est faite en la présence du ministre de la pêche et de l’économie maritime M. Pape Sagna Mbaye, de son excellence M. Yamada Kenji, ministre délégué des affaires étrangères du japon, de M. Fouseynou Soumanou, directeur dès entrepôts maliens au Sénégal (Emase) et de l’ambassadeur du japon au Sénégal, M. Izawa Osamu.

En effet, le Sénégal et le Mali ont des échanges commerciaux très intenses depuis des décennies atteignant ainsi plus de 250 milliards FCFA. Aussi, pour améliorer l'environnement logistique dans le port de Dakar, et permettre aux pays enclavés tels que le Mali, de sécuriser leurs moyens logistiques, ce projet de réhabilitation du môle 3 qui est communément appelé le « terminal Malien » a été lancé en 2019 et entièrement financé par l’Agence japonaise de coopération (JICA) à hauteur de 23 milliards de FCFA. D’ailleurs, ce projet a été le fruit de la volonté des acteurs portuaires sénégalais et maliens exprimée lors d’un forum économique entre le Sénégal et Mali. Selon des données de la BCEAO, le Sénégal est le 1er fournisseur communautaire du Mali, en terme d’exportations et de transit, représentant fin 2019 environ 19 % des importations totales maliennes. Dans sa prise de parole, le directeur des entrepôts maliens, Fouseynou Soumanou, affirme que ce nouveau quai participera à « l’amélioration des conditions d'exploitation et d’anticipation sur l’augmentation des trafics, en particulier celui du Mali ».