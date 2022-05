Refus de promouvoir des anti-valeurs : les proches de Gana Guèye expriment leur fierté et encouragements…

Médina, le fief de l’international sénégalais, Idrissa Gana Guèye se félicite de la démarche du joueur qui a refusé de porter le maillot de son club, le PSG, floqué du drapeau arc-en-ciel en soutien à la communauté LGBTQ+, le 14 mai dernier lors du match PSG - Montpellier comptant pour la ligue française.



Les proches de Gana Guèye annoncent être en phase avec leur fils et parlent d’un comportement lié à son éducation. Pour les voisins et habitants de la Médina, la décision de Gana n'est pas surprenante au vu de ses origines connues pour être ancrées dans la pratique religieuse.



« C’est une prise de position salutaire », dira une de ses tantes paternelles qui a voulu garder son anonymat. Chez les religieux, également, la démarche de Gana Guèye ne souffre d’aucune honte, mais constitue plutôt un motif de fierté.



« L’homosexualité est comme un virus (…) on doit la combattre. Toute la Oummah islamique est derrière Idrissa Gana Guèye », a confié l’Imam Cheikh Bounama Diop joint au téléphone par Dakaractu...