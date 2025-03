Redressements fiscaux autour des projet GTA et Sangomar : 49 Milliards dans la Tempête, un Bras de Fer Sous Haute Tension !

Le fisc sénégalais ne lâche pas l’affaire ! Selon Libération, l’administration fiscale a engagé une bataille judiciaire contre trois entreprises évoluant autour des projets pétroliers et gaziers Sangomar et GTA : Woodside, Air Consulting Sarl et Eiffage Génie Civil Marine Sénégal (EGCM Sénégal). L’enjeu ? 49,061 milliards de FCFA, une somme colossale que l’État veut absolument recouvrer.



Woodside : Un Jackpot Fiscal de 41 Milliards en Suspens



Le dossier le plus lourd concerne Woodside Sénégal, l’opérateur du champ pétrolier de Sangomar. Après un contrôle fiscal minutieux, le fisc lui a réclamé 41,467 milliards de FCFA. Mais l’entreprise australienne n’a pas tardé à réagir : pour éviter un recouvrement forcé, elle a obtenu un sursis de paiement sur 40,061 milliards de FCFA, en passant par un acte de garantie autonome de la Citibank Sénégal, signé le 3 juillet 2024.



Le feuilleton judiciaire se poursuit : l’audience du 6 mars 2025 a été renvoyée au 20 mars 2025, où Woodside devra présenter sa réplique aux accusations du fisc.



Air Consulting Sarl : Une Retenue à la Source Qui Coûte Cher



Dans les coulisses du projet GTA, un autre acteur est dans le viseur des impôts : Air Consulting Sarl, une société spécialisée dans la mise à disposition de personnel expatrié aux entreprises pétrolières. Selon Libération, le fisc lui reproche de ne pas avoir appliqué la retenue à la source sur les salaires de ses agents entre septembre 2022 et juillet 2023. Résultat : une note salée de 4,1 milliards de FCFA.



Là encore, le dossier a été renvoyé au 20 mars 2025, après une première audience sans avancée notable.



Eiffage Génie Civil Marine : Un Dernier Front Judiciaire



Le troisième bras de fer concerne Eiffage Génie Civil Marine Sénégal (EGCM Sénégal), impliqué dans le projet GTA. Après un contrôle comptable couvrant la période de juillet 2022 à juin 2023, le fisc avait d’abord formulé plusieurs griefs avant d’en abandonner certains, laissant une ardoise finale de 4,9 milliards de FCFA.



Selon Libération, ce dossier pourrait prendre une tournure inattendue. L’audience prévue le 6 mars 2025 a été reportée au 3 avril 2025, avec la possibilité d’une conciliation entre les parties. Une transaction n’est donc pas exclue.