Redistribution des fonds miniers: le plaidoyer des acteurs en faveur des collectivités territoriales.

Les fonds émanant de l’exploitation des ressources minières et destinées aux collectivités territoriales intéressent au plus haut niveau des acteurs du secteur extractif qui ont, ce 11 mai, à l’occasion d’un panel de haut niveau sur les retombées de l’exploitation minière, plaidé pour leurs libérations. Jusqu’ici, seuls 2 milliards FCFA ont été dégagés en faveur des collectivités alors que des parts importantes ont été décernées pour appuyer les collectivités locales dans leurs développements. Prenant part au panel, la coalition « Publiez ce que vous payez » par le biais de son président Ibrahima Sory Diallo, a souligné les lenteurs sur la redistribution des fonds et a invité le gouvernement à prendre la problématique à bras le corps pour financer le développement locale.



Pour le député Ababacar Mbaye, il faudrait arriver à s’accorder sur une application rigoureuse des textes pour corriger les impairs.