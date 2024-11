Recours de Siteu après sa défaite devant Modou : Ibou Laye dénonce le tarkinda "Tapalé kaat leu rek..."

Suite au recours de Siteu après sa défaite devant le roi des arènes Modou Lo, Ibou Laye a fait son analyse personnelle. D’après son point de vue, Siteu a fui pendant tout le combat. Il estime que c’est Modou lô qui a fait le premier pas et qui a déclenché l’action contrairement à ce qu’on a vu sur Siteu. Pour le compagnon de Modou Lo, le titre de roi des arènes doit être arraché dans la dignité et non en faisant un recours. Ainsi, ce dernier dénonce le comportement du lutteur Siteu qui refuse d’accepter sa défaite. Par ailleurs, il invite Modou Lo à faire une pause le temps qu’il récupère bien avant d’affronter un autre lutteur...