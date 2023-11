Recensement global de la population : le Sénégal compte désormais 18.032.473 millions d’habitants dont 50,2% de femmes et 49,8% d’hommes.

La population résidente au Sénégal, recensée en 2023 est de 18 032 473 habitants. Elle s’établissait à 13 508 715 habitants en 2013, soit un taux d’accroissement moyen annuel intercensitaire de 2,9% qui est resté constant entre les deux périodes. Avec une population de 4 958 085 en 1976 et 6 881 919 en 1988, les taux d’accroissement intercensitaires étaient respectivement de 2,7 % et 2,5 % pour 1976-1988 et 1988-2002.



Ces données sont issues du rapport préliminaire du cinquième Recensement général de la Population et de l’Habitat (RGPH-5) de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) qui donne globalement les tendances démographiques. Les résultats portent sur les informations relatives à la population totale répartie par sexe, par âge, par grande division administrative et la typologie des ménages recensés.



Après les phases préparatoires entamées et exécutées entre 2021 et début 2023, le dénombrement général a été réalisé en mai-juin 2023.



La population résidente au Sénégal est repartie en trois (3) sous-composantes. Sa répartition par sexe varie en fonction du type de population. Ainsi, au niveau de la population résidente dans les ménages ordinaires, nous avons plus de femmes (50,2%) que d’hommes (49,8%), tandis que pour la population résidente dans les ménages collectifs et celle sans domicile fixe (population flottante), on observe qu’il y a plus d’hommes que de femmes.



En observant la population par grands groupes d’âges, on se rend compte que c’est une population jeune marquée par une prédominance de l’effectif des hommes par rapport aux femmes.

La population sénégalaise se caractérise par sa grande jeunesse : la moitié de la population est âgée de moins de 19 ans (18 ans chez les hommes contre 20 ans chez les femmes) et les enfants âgés de moins de 15 ans constituent 39,2% de la population globale. Cette catégorie est plus importante chez les garçons (40,6%) que chez les filles (37,6%). En outre, 3,8% de la population est âgée de 65 ans et plus.



En considérant les grands groupes d’âge, on observe un avantage numérique des hommes sur les femmes aux âges jeunes, moins de 15 ans avec 110,8 garçons pour 100 filles. Pour les tranches d’âge 15-34 ans et 60 ans ou plus, la tendance s’inverse en faveur des femmes avec respectivement 98,1 et 93,5 hommes pour 100 femmes.