Recadré par Diomansy Kamara, Édouard Mendy contre-attaque : « Il est essentiel de ne pas confondre les combats… »

Alors qu'il avait critiqué la Fédération sénégalaise de football via une publication sur son compte Instagram officiel, dénonçant l'absence de photos officielles et de contenu mettant en valeur les joueurs de l'équipe nationale, Édouard Mendy a été recadré par son compatriote et ancien international, Diomansy Kamara.

Ce dernier a jugé inappropriée la déclaration du gardien sénégalais, qui avait exprimé son mécontentement concernant le manque de contenu (photos des matchs, vidéos, etc.) proposé par la cellule de communication de la Fédération de football aux joueurs et aux supporters des Lions. Selon lui, le Sénégal est en deuil en raison des nombreux décès survenus en mer liés à l'émigration clandestine, et il est inacceptable de se concentrer sur des questions de communication visuelle dans ce contexte.

« Certains sont tristes de ne pas avoir leur photo de l'équipe nationale, d'autres choqués des images de nos frères et sœurs mourants dans la mer. » Restons concentrés… Ne nous trompons pas de combat… On attend que les joueurs prennent position. « À quand une campagne de sensibilisation ? », avait lancé Diomansy sur Instagram.

Cependant, Édouard Mendy n’a pas tardé à répondre, ce jeudi, par un texte percutant, insistant sur l’importance de ne pas confondre les enjeux. Selon lui, chaque combat mérite une attention distincte, et chacun doit être libre de s'engager à sa manière.

« Il est essentiel de ne pas confondre les combats ni de mélanger des sujets de communication sensibles ». Chaque domaine mérite une attention spécifique et des réponses appropriées. Ma prise de parole actuelle se concentre uniquement sur la valorisation de nos talents sénégalais, qu'ils soient photographes, vidéographes ou autres créateurs de contenus, afin de fournir des ressources dont tous bénéficient : joueurs, fédération, sponsors, médias, et surtout, nos fans. Mon objectif est de contribuer à l'évolution de notre fédération, en apportant des avancées au-delà du terrain. Il est également important de respecter que chacun peut s'engager de différentes manières, parfois sans en faire publiquement étalage. Le silence n'est pas synonyme d'inaction, et certaines actions se mènent en toute discrétion, a précisé le portier sénégalais pour clore le débat.