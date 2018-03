Rapts d’enfants : "Les parents doivent prendre leurs responsabilités, d’où l’adage Aide Toi, le ciel t’aidera." (Serigne Hady Sy)

Le responsable du mouvement And Ndioukel Ci Ngor, Serigne Hady Sy, a demandé aux parents de prendre leurs responsabilités afin d'éviter les enlèvements d'enfants. Selon lui, avant d'en appeler à Dieu, il faut savoir fournir les efforts nécessaires. Autrement dit, avant de se plaindre, il faut examiner et tenter toutes les solutions possibles. Une fois les efforts accomplis, on peut alors s’en remettre à la Providence...