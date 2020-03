Rappel à Dieu de Pape Diouf : L’hommage du monde du football

L’Olympique de Marseille a appris avec beaucoup de tristesse le décès de Pape Diouf.



Pape restera à jamais dans le cœur des Marseillais comme l’un des grands artisans de l’histoire du club.



Toutes nos condoléances à sa famille et ses proches.🖤 pic.twitter.com/w9KyE45JMA

— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 31, 2020



C’est avec une très grande tristesse que je viens d’apprendre que Pape nous as quitté. Mes pensées vont à sa famille, ses proches. Tu étais le meilleur d’entre nous et un modèle pour moi. Sache que Tu resteras à jamais dans mon cœur Pape. Je t’Aime ❤️ #papediouf #marseille 🇸🇳 pic.twitter.com/LPBZ1DMhy0

— Mamadou Niang (@mamadniang11) March 31, 2020



Tu as été mon président et c’est avec le cœur gros que je dois te dire au revoir tu es parti trop tôt jamais je ne t’oublierai allah y rahmou Pape Diouf

— Samir Nasri Official (@SamNasri19) March 31, 2020



Pape Diouf était un grand dirigeant du monde du football. C’était une personne brillante, un homme engagé, un homme amoureux de Marseille, de l’Afrique, de la France. J’ai une grande pensée pour toute sa famille, tous ses proches. pic.twitter.com/Y88Q4muFKE

— Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) March 31, 2020



Tristesse et stupéfaction en apprenant le décès de Pape Diouf. Un personnage considérable que j’ai pu côtoyer des années durant sur le plateau des Spécimens de @canalplus. Pensées à ses proches. Prenons soin de nous.

— Geoffroy Garétier (@ggaretier) March 31, 2020

Les joueurs de l’Olympique de Marseille ainsi que le club y sont allés de leur hommage sur twitter. « Tu as été mon président et c’est avec le cœur gros que je dois te dire au revoir tu es parti trop tôt jamais je ne t’oublierai Allah y rahmou Pape Diouf » a écrit Samir Nasri l’ancien meneur du club bleu et blanc. Faty Doudou Jacques, ancien joueur de l’Om et ancien capitaine de l’équipe nationale du Sénégal, ému de la disparition de l’énigmatique homme, d’écrire : « Repose en paix, président. Et merci pour tout ».Les joueurs actuels du club n’ont pas manqué de réagir. Il s’agit notamment de Florian Thauvin, l’ailier gauche marseillais qui s’est dit « très triste d'apprendre la disparition de Pape Diouf ». « Il laissera un souvenir unique à Marseille. Pensées émues pour sa famille et ses proches », dira t-il.« Plus aucune place pour la rivalité ce soir. Très triste d’apprendre le décès d’un monument de notre football, mes condoléances à la famille Diouf » a écrit pour sa part Kylian Mbappé, son coéquipier en équipe de France et attaquant du PSG. Le club de la Capitale s’est joint au concert d’hommages. « Le PSG présente ses condoléances à la famille et aux proches de Pape Diouf, ainsi qu'à l’OM. Le Club leur apporte toutes ses pensées de soutien et de solidarité dans ces moments douloureux à l’heure où le football français et africain perd une grande figure » peut-on lire sur leur page. Amiens SC le club du sénégalais Moussa Konaté a aussi adressé ses condoléances à la famille et aux proches de Pape Diouf.Consultant sur la chaine cryptée Canal plus, Pape Diouf a reçu aussi l’hommage de ses collègues à l’image de Geoffroy Garétier de la même chaîne, « Tristesse et stupéfaction en apprenant le décès de Pape Diouf. Un personnage considérable que j’ai pu côtoyer des années durant sur le plateau des Spécimens de canal plus », dira-t-il. Mohamed Bouhafsi, le journaliste de RMC Sport de témoigner que « Pape Diouf était un grand dirigeant du monde du football. C’était une personne brillante, un homme engagé, un homme amoureux de Marseille, de l’Afrique, de la France. J’ai une grande pensée pour toute sa famille, tous ses proches ».Enfin Jean-Michel Aulas, Président de l’Olympique Lyonnais, de décrire son ancien collègue Président de club comme « un grand président un homme droit, passionné, et juste ».