Ramadan à kaolack : Mariama Sarr distribue des kits alimentaires et lance un appel à l'unité en direction de 2024.

La ministre Mariama Sarr a offert des kits alimentaires aux populations de Kaolack notamment aux autorités religieuses et coutumières, à ses militants et militantes, aux associations de jeunes etc...



Le don est ainsi composé de plusieurs tonnes de riz et de sucre, des cartons de tomate, de l'huile et des dattes.



La responsable politique de l'Apr à Kaolack a personnellement procédé à la distribution de ces denrées alimentaires aux bénéficiaires venus nombreux prendre part à cette cérémonie.



Mariama Sarr en a profité pour lancer un appel à l'unité à ses frères et sœurs de parti afin de préparer les prochaines présidentielles. À l'en croire, le seul mot qui vaille c'est la réélection du président Macky Sall au soir du 25 février 2024. Elle n'a pas manqué d'exhorter les uns et les autres à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales...