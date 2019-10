RUFISQUE : L’hôpital Youssou Mbargane Diop, encore en zone de turbulence

Six mois après la crise qui a secoué la structure sanitaire Youssou Mbargane Diop de Rufisque, les choses risquent de dégénérer dans les jours à venir. En effet, le personnel soignant compte tenir une grève illimitée dès lundi prochain.



Les travailleurs de la structure sanitaire dénoncent le mutisme des autorités, malgré les promesses, a déploré M. Siaka Sarr qui ajoute : « Cela fait plus de six mois qu’on essaie de trouver une solution à nos problèmes. Ici il y a un manque criard de matériel, la radiothérapie ne fonctionne plus, on ne dispose plus de laboratoire pour effectuer des analyses, et on peut dire que les autres services sont en léthargie. Youssou Mbargane Diop polarise presque tout le département de Rufisque et ses environs. Cette situation est déplorable, et il y a un manque de volonté notoire de la part des autorités », s‘offusque le secrétaire général de l’intersyndicale.



Malgré les multiples mouvements d’humeur des agents, la médiation des bonnes volontés, les engagements des autorités, le problème demeure entier, selon ce dernier, « Nous avons tenu des grèves. Le préfet du département nous a convié avec les quatre maires, le payeur. Le président du Conseil départemental avait pris des engagements pour résoudre les problèmes de la structure sanitaire. Mais rien n’a été fait. On a même écrit une lettre au ministre de la Santé, sans suite véritable. Nous n’avons pas eu les résultats escomptés », ajoute-t-il.



Ainsi donc, ces agents sanitaires de l’intersyndicale ont décidé de suspendre toute activité à l’hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque dès lundi 14 Octobre 2019, jusqu’à nouvel ordre. « Seul le service minimal sera assuré », déclare leur responsable syndical avec assurance...