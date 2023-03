Qui est Bola Tinubu, le nouveau président du Nigéria?

Avec sa victoire, ce musulman multimillionnaire, ardent défenseur de la démocratie en exil pendant la dictature militaire des années 1990, a désormais gravi tous les échelons politiques. Une ascension rythmée par maintes accusations de corruption, sans qu'il ne soit jamais condamné.



Comptable de formation, il est l'un des hommes politiques les plus influents et les plus riches du Nigéria, mais sa fortune suscite des interrogations. La source et le montant exact de la fortune de celui qui est aussi nommé le "Boss" sont inconnus. Il est considéré comme l'un des hommes les plus riches du pays, ayant des parts dans de nombreuses entreprises qui vont des médias à l'aviation, en passant par l'hôtellerie et l'immobilier.



Le politicien à l'éternel chapeau traditionnel yorouba a gouverné durant huit ans (1999-2007) Lagos, le poumon économique du Nigeria. Ancien homme de l'ombre à la silhouette frêle, il y a conservé une influence considérable. Sous son mandat, Lagos a augmenté massivement ses revenus grâce à d'énormes investissements étrangers, tandis qu'un programme de transport public prévoyant la création de nouvelles voies pour les bus rapides a permis de réduire les fameux embouteillages auxquels sont confrontés quotidiennement les banlieusards.



Fin stratège, Bola Tinubu a toujours été perçu comme l'homme derrière toutes les nominations politiques dans sa région natale (sud-ouest) et bien au-delà. Il est considéré comme le parrain politique de la région du sud-ouest et sa figure la plus influente, qui décide de la répartition du pouvoir entre ses nombreux acolytes.



Pour beaucoup, son influence avait d'ailleurs propulsé Muhammadu Buhari à la tête de l'État en 2015 et lui a permis de se faire réélire en 2019. D'où son surnom : le "faiseur de roi".



Couronné à son tour, Bola Tinubu succèdera à l'ancien général de l'armée avec la lourde tâche de remettre le pays sur les rails après deux mandats marqués par l'explosion de la pauvreté et de l'insécurité. Le "parrain" a assuré que ses priorités seraient la sécurité et la reprise économique, avec notamment la fin des subventions du carburant, sujet très sensible au Nigeria...