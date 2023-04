Questions orales, écrites et d’actualité : L’assemblée nationale se réunit ce vendredi

Les députés de la coalition Yewwi Askan Wi poussent un ouf de soulagement après la réunion convoquée par le bureau de l’assemblée nationale. Le président Amadou Mame Diop a en effet convoqué le bureau pour statuer sur trois points majeurs ce vendredi : après les informations, l’élaboration des questions orales, des questions écrites et des questions introduites par des députés, le bureau va aborder le sujet relatif à la création d’une commission d’enquête parlementaire qui concerne particulièrement les fonds Covid-19.



Il faut rappeler qu’en ce qui concerne les questions orales, écrites ou d’actualité, la coalition Yewwi Askan Wi avait déjà fait le point. Il s'agit pour la partie de l’opposition au niveau de la 14e législature, d’être édifiée sur les 62 questions écrites, 13 d’actualité et 30 questions orales. Le bureau de l’Assemblée nationale dans l’ordre du jour de ce vendredi, va également examiner les propositions de loi et la mise en place de la haute cour de justice qui devra se charger de la question du rapport de la Covid-19.