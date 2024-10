Quand le Prof de Maths devient un maître du recel : La double vie de l'enseignant D. Fall pris en flagrant délit

Un professeur de mathématiques du Collège d’enseignement moyen 3 (CEM-3) de Mbour, D. Fall, se trouve dans une situation délicate après avoir été pris en flagrant délit de recel de matériaux de construction volés à Médinatou Salam. Il comparaîtra demain devant le Tribunal de Mbour.



Selon les informations relayées par L’Observateur, D. Fall a été surpris en pleine réception de marchandises d’origine douteuse, livrées par un charretier. Les matériaux, incluant du ciment, des fers et des carreaux, provenaient de chantiers sans surveillance dans le quartier de Médinatou Salam, un quartier fondé par Cheikh Béthio Thioune, guide des “Thiantacônes”.



L’enquête révèle que l’enseignant avait fait de cette activité illégale son commerce de prédilection, accumulant les matériaux volés dans sa résidence. L’affaire a éclaté le lundi 21 octobre 2024, lorsque, vers 15 heures, un voisin a remarqué une charrette chargée de sacs de ciment,quitter son chantier. Il a suivi discrètement le charretier jusqu’à la résidence de D. Fall, où ce dernier s’apprêtait à réceptionner la marchandise.



Alertée, la Brigade de gendarmerie de Malicounda est intervenue rapidement, appréhendant D. Fall et le charretier sur place. Lors de son audition, l’enseignant a avoué sans détour qu’il achetait régulièrement ces matériaux à prix réduits, en connaissance de leur provenance illicite. Ses aveux ont été corroborés par le charretier, qui a décrit un réseau bien organisé de revente de matériaux dérobés dans divers chantiers de Mbour.



D. Fall sera déféré au parquet de Mbour demain, mardi 29 octobre, pour répondre de ces accusations. Cette affaire pourrait avoir des conséquences sévères sur sa carrière professionnelle et son avenir.