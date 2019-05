Qualité de l’air : 1 million de personnes décèdent par an à cause de la pollution de l’air

Le chiffre fait froid dans le dos. Environ 1 million de personnes décèdent par an à cause de la pollution de l’air dans le monde. Et 9 personnes sur 10 dans le monde respirent un air pollué. Deux facteurs doivent être pris en compte dans la pollution de l’air dans nos maisons, et à l’extérieur et la charge pour la pollution au sein de nos foyers est la plus importante avec un taux de décès de 700.000 personnes qui meurent par an. À l’extérieur, ce chiffre tourne autour de 490.000 décès. Et l’Afrique par rapport au nombre d’habitants qu’elle recèle, est le plus affectée par la pollution de l’air. C’est fort de ce constat que la CEDEAO a tenu ce matin un atelier de formation sur la gestion et le suivi de la qualité de l’air en partenariat avec le PNUE, l’OMS et la CCAS.