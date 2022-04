Qualifications CAN 2023 : Le programme complet des Lions avec le Bénin pour démarrer les hostilités…

Le programme des Lions est désormais connu concernant les six prochaines journées du second tour qualificatif à la Coupe d’Afrique des nations Côte d’Ivoire 2023.



Entre le 30 mai 2022 et le 28 mars 2023, le Sénégal devra effectuer de longs voyages dans le continent africain pour aller chercher la qualification.



Les champions d’Afrique de la dernière Can vont entamer leur longue route vers la Côte d’Ivoire en affrontant le Bénin au stade Abdoulaye Wade (Diamniadio) pour le compte de la première journée.



Puis, Aliou Cissé et ses Lions se rendront au Rwanda pour y défier les Amavubi de Kigali. Ces deux premiers matches devraient se jouer entre le 30 mai et le 14 juin 2022.



S’agissant des 3ème et 4ème journées, une double confrontation contre le Mozambique sera au menu des Lions. D’abord au stade Abdoulaye Wade et juste après à Maputo pour la manche retour (entre le 19 et 27 septembre 2022.)



Enfin, le Sénégal prendra le dernier virage à partir du 20 mars 2023 pour le match retour contre le Bénin à Cotonou avant de boucler la boucle à domicile contre le Rwanda vers le 28 mars…



Le programme des Lions lors des 6 journées des éliminatoires de la CAN 2023…

Journée 1

Sénégal vs Bénin

Journée 2

Rwanda vs Sénégal

Journée 3

Sénégal vs Mozambique

Journée 4

Mozambique vs Sénégal

Journée 5

Bénin vs Sénégal

Journée 6

Sénégal vs Rwanda