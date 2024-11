Qualifications Afrobasket 2025 : le Mali s'incline à nouveau face au Soudan du Sud (85-60)

Lors de la deuxième journée des qualifications pour l'Afrobasket 2025, le Mali a essuyé une nouvelle défaite face au Soudan du Sud (85-60), après sa première déconvenue contre le Congo (72-64). Avec deux revers consécutifs, les Aigles se retrouvent en difficulté dans ce tournoi qualificatif.



Mamadou Kanté, capitaine de l'équipe malienne, a réagi après la rencontre : « Ce n'est pas fini, c'est juste la phase aller. On va essayer de gagner demain contre le Maroc et préparer la phase retour. » Il a pointé des lacunes en attaque et en défense, soulignant le besoin de travailler davantage pour améliorer la performance collective.



Malgré leur mauvais départ, le capitaine des aigle du Mali se montre optimiste et promet une réaction rapide : « On va se battre pour prendre ce match face au Maroc et laisser ces défaites derrière nous. » Le Mali jouera demain son troisième et dernier match dans cette fenêtre des qualifications pour l'Afrobasket 2025 contre le Maroc.