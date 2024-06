Qualification Coupe du monde 2026 : Controverses et soupçons de corruption autour du match Qatar vs Inde

Une vive polémique a éclaté autour d'un but controversé marqué par le Qatar, éliminant ainsi l'Inde de la prochaine Coupe du monde de football 2026. D’après les informations de Foot mercato, lors de ce match décisif des éliminatoires, l'enjeu était crucial pour l'Inde qui devait impérativement l'emporter pour se qualifier.

Les Indiens avaient pris l'avantage grâce à un but de Lallianzuala Chhangte, laissant entrevoir une qualification historique. Mais un litigieux appel arbitral a finalement tout remis en cause. Alors que le gardien indien pensait avoir renvoyé le ballon en corner, les arbitres ont estimé qu'il était toujours en jeu. Profitant de cette situation confuse, un joueur qatarien a marqué dans le but vide, relançant ainsi le suspense (1-1, 73e).

Malgré les vives protestations des Indiens, convaincus que le ballon était sorti, l'égalisation a été validée par les officiels. Déstabilisés par cette décision polémique, les Indiens ont ensuite encaissé un second but, scellant ainsi leur élimination.