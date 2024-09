Qualification Coupe du Monde 2026 : L’Égypte sous la menace d’une exclusion !

L’équipe nationale égyptienne de football pourrait être exclue des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, à cause d’une amende non réglée depuis décembre 2023. D’après le site Blick, la Fédération égyptienne de football est sous le coup d’une sanction pour ne pas avoir honoré ses engagements envers une entreprise suisse spécialisée dans l’organisation de matchs internationaux.



Cette situation pourrait avoir un fort impact, tant les Pharaons qu’à travers l’ensemble du continent africain : l’Égypte, l’une des équipes africaines les plus performantes, risque d’être écartée de la Coupe du Monde 2026 en raison de cette dette. La même source indique qu'une entreprise suisse, impliquée dans l'organisation de matchs, a une facture impayée par la Fédération égyptienne.



Le 5 décembre 2023, celle-ci a été condamnée par le Tribunal de la FIFA à régler cette somme pour rupture de contrat. Ensuite, le 22 février, la Fédération a reçu une amende du comité de discipline de la FIFA pour ne pas avoir respecté la décision du 5 décembre, accompagnée d'un délai de 30 jours pour le paiement.



Enfin, le 19 août, la commission de discipline a infligé une nouvelle amende pour le même manquement, avec un ultimatum supplémentaire de 30 jours pour régler le montant dû.