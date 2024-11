Qualification Afrobasket : Malgré les ambitions affichées pour l'Afrobasket 2025, Desagana ne veut pas brûler les étapes

Le Sénégal a confirmé sa supériorité lors de la deuxième journée des qualifications pour l'Afrobasket 2025 en dominant largement le Gabon 101-58.

Une 2ᵉ victoire maîtrisée qui place les Lions en bonne position dans leur groupe. Lors de la conférence de presse après match, Desagana Diop a insisté sur la défense tout en révélant des points à perfectionner.



« Tout commence par la défense. Si tu ne défends pas, tu n'as pas de chance, surtout au basket », a affirmé Diop. Il a salué le travail défensif de ses joueurs en début de match, mais a relevé un relâchement en cours de rencontre : « On menait de 25 points, mais ils sont revenus à 17 points. Parfois, on se relâche, c'est humain. On doit améliorer cela pour l'avenir. »



Malgré les ambitions affichées : « Gagner l'Afrobasket en 2025 », le coach reste focalisé sur l'objectif. « il y a des étapes qu'il faut franchir déjà. La première étape, c'était hier, aujourd'hui et demain. Si on gagne les trois matchs, je pense qu'on a 90% de chance de se qualifier ». Ainsi, Desagana Diop se focalise déjà sur la troisième journée où le Sénégal devrait faire face à une solide équipe camerounaise. « Il faut qu'on parte en avant et faire doucement. » On ne peut pas se concentrer déjà en 2025. « On devrait se concentrer pour demain contre le Cameroun, et quand on gagnera, on pourra se concentrer pour la prochaine fenêtre en février », affirme le coach des Lions.