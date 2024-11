Qualification Afrobasket 2025 : malgré leur large victoire sur le Gabon, les Lions se projettent demain contre le Cameroun

Le Sénégal a signé une écrasante victoire contre le Gabon 101-58 lors de la deuxième journée du tournoi qualificatif de basketball de l’Afrobasket 2025, ne concédant que 58 points grâce à une défense solide et une équipe soudée.



Pour Lamine Samb, international sénégalais et l’un des vétérans et mentors de cette équipe, cette victoire est le reflet d'une alchimie collective et d'une stratégie bien exécutée. « On s'est bien concentré sur le match d'aujourd'hui, » explique Lamine Samb. « On a respecté le Gabon, ce qui nous a permis de ne concéder que 58 points. Cela montre notre solidité défensive. » Lamine Samb se réjouit également de l'effort collectif qui a permis de donner du temps de jeu à tout le monde : « C'est important que chacun puisse contribuer dans cette belle salle ».



Le prochain match, face au Cameroun, sera un match crucial. Conscient de l'ampleur de l'enjeu, Lamine Samb insiste sur l'importance de rester concentré et de s'appuyer sur les points forts de l'équipe : « C'est une équipe jeune, pleine d'enthousiasme, mais surtout une famille. C'est cette unité qui fait notre force aujourd'hui. »



Lamine Samb se montre également motivé à guider la nouvelle génération : « Je me sens très bien dans cette tanière. Les jeunes me redonnent de l'énergie, et nous, les cadres, sommes là pour les mentorer et leur montrer le chemin. »



Le duel face au Cameroun a une saveur particulière pour le Sénégal, qui reste marqué par une défaite douloureuse il y a un an et demi. « Tout le monde a cette défaite en tête, mais on va s'en nourrir pour être encore plus motivés. Le Cameroun est une grande équipe, mais on se concentre sur nous, sur nos forces et sur la correction de nos faiblesses », conclut Lamine Samb.



Les Lions savent qu'ils devront puiser dans leurs ressources mentales et techniques pour relever ce défi. Mais avec une telle cohésion et une défense implacable, ils semblent prêts à écrire une nouvelle page glorieuse de leur palmarès dans ce tournoi qualificatif.