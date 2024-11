Qualification Afrobasket 2025 : le Sénégal démarre fort face au Rwanda (81-58)

Pour son premier match de la phase 2 des éliminatoires de l’Afrobasket 2025, le Sénégal a frappé fort en s’imposant largement face au Rwanda, ce mercredi 22 novembre. Les Lions ont dominé leurs adversaires sur le score de 81 à 58, confirmant ainsi leurs ambitions pour cette compétition.



Dès le premier quart-temps, le Sénégal a affiché une solide défense, remportant ce premier acte serré sur un score de 20 à 17. Bien que disputé, ce début de rencontre a vu les Sénégalais imposer leur rythme grâce à une organisation défensive rigoureuse et quelques tirs à trois points réussis.



À la pause, les Lions menaient déjà confortablement, 43 à 31. La première mi-temps et la deuxième a été marquée par la prestation solide de Youssou Ndoye, qui s’est imposé dans la raquette et a terminé la rencontre avec 11 points. Bacar Sané et Makhtar Gueye se sont également illustrés durant cette période avec des performances convaincantes.



Le maître d’orchestre de l’équipe sénégalaise, Brancou Badio, a brillé sur le parquet. Très agressif dans ses incursions, il a su déstabiliser la défense rwandaise à plusieurs reprises. En véritable chef de file, il termine meilleur marqueur du match avec 14 points. Karim Mané, quant à lui, s’est distingué par son agressivité en attaque, contribuant à maintenir la pression sur l’adversaire.



En seconde période, les Lions ont maintenu leur domination. Le troisième quart-temps, remporté 64 à 41, a confirmé la maîtrise des Sénégalais, notamment grâce à un Brancou Badio toujours décisif. Défensivement, les Lions se sont montrés agressifs et solides, empêchant les Rwandais de revenir dans le match.



Avec cette victoire nette et sans bavure, le Sénégal entame idéalement cette deuxième fenêtre des qualifications pour l’Afrobasket 2025. La compétition se poursuit jusqu'au 24 octobre, le Sénégal jouera son deuxième match contre le Gabon.