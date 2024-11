Qualification Afrobasket 2025 : "On a su surmonter l’adversité et faire le carton plein" (Mokhtar Gueye)

Après la victoire du Sénégal face au Cameroun (87-83) lors de la troisième journée des qualifications pour l’Afrobasket 2025, Mokhtar Gueye, pilier des Lions, a partagé sa satisfaction et sa lecture d’un match intense.



« On est content tout d'abord, vraiment content. C'était un match très difficile dès le début. On a su surmonter l'adversité, on a fait une bonne défense », a déclaré Mokhtar Gueye en revenant sur l’intensité de cette rencontre.



Le joueur a souligné l’importance du collectif et de la régularité en seconde période : « On a fait un bon troisième et quatrième quart-temps. On a réussi à mettre les tirs décisifs au dernier quart-temps. »



Pour Mokhtar Gueye, ce duel face au Cameroun a illustré la dynamique d’un match de basket. « C'est un match de basket, il y a des moments forts et des moments bas. Ils ont eu leurs moments forts. On est resté dans le rythme et voilà, on est revenu et on a gagné. »



Cette troisième victoire consécutive dans les qualifications rapproche ainsi les Lions de leur objectif. « L’objectif, c’est de se qualifier. On a fait le carton plein ici. Le prochain objectif, c’est la fin en février, pour gagner les trois prochains matchs », a-t-il affirmé avec détermination.