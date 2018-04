« Punchline » d’Idrissa après une question sur Talla Sylla : « Avez-vous une question plus sérieuse ? »

Le « Punchline » de l’année ? Pour sûr, le président du Conseil départemental de Thiès est le roi des phrases chocs, mais sa réplique après une question sur le maire de Thiès Talla Sylla, et ses sorties contre lui depuis le 4 Avril dernier valait le détour. Invité à s’exprimer sur cela, Idy de rétorquer au journaliste : « avez-vous une question plus sérieuse ? » Et de poursuivre en notant, « on parle d’enseignement, d’éducation, de la vie de la nation, je pense que les distractions peuvent être évitées ». Et toc!!!