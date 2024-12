Protocole d’accord entre AAS et SNECEA : Employeurs et syndicat « assurent » la convention collective

Cet accord facilité par la Direction générale du Travail et de la Sécurité sociale, a pour objectif d’améliorer les avantages concernant notamment, « le treizième mois, la prime de bilan, la Police retraite complémentaire, la prime de technicité, la prime de fonction ou encore à l’indemnité de logement ainsi qu’une mise à niveau consensuelle des dispositions de la convention et des annexes de classification professionnelle des emplois plus adaptée aux transformations notées dans le secteur.



Enfin, cette convention ambitionne la revalorisation des salaires catégoriels à hauteur de 4% et 6%, respectivement pour les Employés et agents de maitrise et pour les Cadres.







« Cette convention collective n'est pas simplement un document de plus ; elle est le symbole de notre engagement commun envers le bien-être des travailleurs. Elle garantit des conditions de travail améliorées, une protection sociale accrue et un environnement de travail plus juste et plus sécurisant pour tous. En tant qu'entreprises d'assurance, vous avez la responsabilité de prendre soin de ceux qui prennent soin des autres, et aujourd'hui, vous réaffirmez cette responsabilité. En outre, cette convention permettra sans nul doute de renforcer votre compétitivité et votre attractivité en tant qu'employeur. En offrant à vos employés de meilleures conditions de travail, vous investissez non seulement dans leur bien-être, mais aussi dans la pérennité et le succès de l’entreprise », a déclaré le ministre Abass Fall prononçant son discours devant les différentes parties notamment les employeurs et les représentants des syndicats du secteur des assurances.