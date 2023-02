Propos « racistes » de Kais Saied sur l’immigration : Le président de la commission de l’UA condamne « un discours haineux »

Le président réitère l'engagement de la commission de l’Union Africaine à soutenir les autorités Tunisiennes en vue de la résolution des problèmes de migration afin de rendre la migration sûre, digne et régulière.

C’est la stupéfaction et l’indignation chez un bon nombre d’Africains et d'organisations de droits de l'homme depuis que le président de la République tunisienne a fait cette sortie pour demander à son gouvernement de prendre les dispositions nécessaires concernant les migrants en situation irrégulière dans le pays. C’est ce qu'estime d’ailleurs le président de la commission de l’Union africaine Moussa Faki Mahamat.Selon l’homme politique tchadien, « ces déclarations choquantes faites par les autorités Tunisiennes contre des compatriotes Africains, vont à l'encontre de la lettre et de l'esprit de notre Organisation et de nos principes fondateurs ».Au nom du président de l’Union Africaine, le représentant permanent de la Tunisie accrédité auprès de l'Union Africaine a été reçu pour lui exprimer les vives préoccupations de l’institution quant à la forme et le fond de la déclaration ciblant des compatriotes Africains, en dépit de leur statut légal dans le pays.Le Président Moussa Faki Mahamat, rappelle, l’impératif à tous les pays, en particulier aux États membres de l'Union Africaine, d’honorer les obligations qui leur incombent en vertu du droit international et des instruments pertinents de l'Union Africaine. Et parmi ces points essentiels, figure le traitement de tous les migrants avec dignité, d'où qu'ils viennent tout en s'abstenant de tout discours haineux à caractère raciste, susceptible de nuire aux personnes, et accorder la priorité à leur sécurité et à leurs droits fondamentaux.