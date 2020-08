Projet PIPADHS : Remise symbolique de matériel pour les espaces d'éveil dans les structures de la petite enfance...

Un important lot de matériel, d'outils de suivi et de gestion composé de matériel d'éveil (jeux et jouets variés et adaptés), du matériel de santé pour la nutrition (balance, batterie de cuisine), du matériel pour confectionner des jouets (outils et matières d'œuvre), des produits d'entretien et d'hygiène a été offert par Ndèye Saly Diop Dieng, le ministre de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants.



Cette remise de don entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet investir dans les premières années pour le développement humain du Sénégal (PIPADHS). ll est prévu l'aménagement d'espace d'éveil et de stimulation précoce dans les structures de développement intégré de la petite enfance des régions de Diourbel, Matam, Kaffrine, Kolda, Kaolack et Tambacounda.



Ainsi, dans la première année de mise en œuvre du projet, 100 structures sont ciblées pour abriter ces espaces principalement destinés aux enfants âgés de 3 ans.



Par ailleurs, le PIPADHS en collaboration avec ses partenaires de mise en œuvre (PMO), a mis en place un plan d'urgence COVID-19. L'objectif est de s'aligner à la stratégie nationale menée par le gouvernement, en y apportant des particularités susceptibles d'atteindre le maximum d'enfants.



D'un budget de 3 071 843 150 francs CFA, le plan d'urgence COVID-19 est structuré autour des quatre grandes interventions que sont : l'appui nutritionnel et alimentaire, des produits d'hygiène et de prévention de la covid-19, une dotation de kits ludiques aux enfants.