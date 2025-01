Programme Kureel : Des livreurs reçoivent des équipements (casques, gilets, kits bluetooth) de la Sonatel

La Sonatel a organisé une cérémonie de remise d'équipement aux livreurs, ce lundi 27 janvier 2025 dans les locaux de la direction générale. Cet évènement entre dans le cadre du programme Kureel qui marque une étape importante dans leur engagement à soutenir les jeunes livreurs du Sénégal.



Selon leur directeur général, Sékou Dramé, c'est un réel plaisir pour eux de recevoir ces livreurs. Il rappelle que cette cérémonie fait suite à une première rencontre qui s'était tenue au mois de novembre. Cette rencontre avait pour but la signature d'une convention et le lancement du programme Kureel. C'est dans ce cadre qu'il y'avait trois offres dont le volet de la formation et la sensibilisation sur la sécurité routière et à la formation des outils numériques, des forfaits spécifiques pour les livreurs et la responsabilité sociétale d'entreprise pour leur accompagnement (casques, gilets, kits bluetooth). Autrement dit, c'est une première phase dont le but est de remettre 600 kits. Le directeur général a tout de même souligné que tous les membres qui sont dans les régions seront identifiés. Car la Sonatel, dans sa mission d'accompagner ces livreurs envisage un programme de décentralisation dans les autres régions, elle se limitera pas seulement à Dakar. Il a profité de l'occasion pour encourager les livreurs pour leur dynamisme qui justifie le soutien qu'Orange et son équipe ont tenu à faire à leur égard coïncidant avec la volonté des autorités de formaliser ce secteur.



Au nom de l'association des livreurs thiak-thiak, le président national Alioune Fall a remercié le directeur général et tout son personnel pour leur engagement à vouloir soutenir les livreurs. D'après lui, ces équipements vont beaucoup impacter sur le comportement qu'ils doivent adopter sur la route, la capacité de pouvoir décrocher son téléphone à l'aide des kits bluetooth que la Sonatel a mis à leur disposition. Cette formation leur a permis d'avoir de l'identification grâce aux gilets sans compter les casques homologués. "Sama casque sama sécurité, deugal, léral, jubal", ont-ils scandé en chœur.