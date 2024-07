Profanation à l'église Sainte Agnès de Rufisque : la communauté chrétienne sous le choc

Hier, l'église Sainte Agnès a été le théâtre d'un acte de vandalisme troublant, laissant la communauté paroissiale et ses responsables profondément affectés. Découvert par les vicaires Abbé Léon et Abbé Jean Marie, cet incident a rapidement mobilisé les autorités locales, incluant une intervention immédiate de la police pour enquêter sur les dégâts causés.



Le révérend Abbé Stanislas Diouf, actuellement éloigné de la paroisse, suit de près les développements de cette affaire aux côtés de ses vicaires. "Nous avons espoir que la police scientifique, maintenant en charge de l'affaire, identifiera rapidement les responsables de cet acte répréhensible", a déclaré le curé.



Dans un appel à la communauté, Abbé Diouf a invité les paroissiens à maintenir la sérénité et à se rassembler dans la prière pendant cette période difficile. "Je vous demande de ne pas organiser de manifestations, ni de rassemblements à la paroisse pour le moment, afin de permettre à la police de mener à bien son enquête", a-t-il ajouté. Une messe de réparation sera organisée ultérieurement, en consultation avec les autorités diocésaines, pour apporter réconfort et solidarité à la communauté paroissiale.



En ces moments de douleur partagée, l'Abbé Diouf a encouragé la communauté à se rassembler autour de Sainte Agnès, patronne de l'église, dans un esprit de résilience et de soutien mutuel. La paroisse Sainte Agnès, bien que secouée par cet événement, reste unie dans sa foi et sa détermination à surmonter cette épreuve ensemble.