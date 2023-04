Probable match amical Sénégal vs Maroc : Une future bonne nouvelle ou un « piège » de Regragui à El Tactico ?

La Fédération Marocaine de Football serait en train de démarcher avec la fédération sénégalaise de football (fsf), une rencontre amicale entre le Maroc et le Sénégal. Un match de gala qui serait programmé dans le planning de préparation de la prochaine coupe d’Afrique des nations (CAN) Côte d’Ivoire 2024.

Seulement, cette affiche potentielle entre le champion d’Afrique en titre et l’une des sélections demi-finalistes de la dernière coupe du monde de football, pourrait être bien plus qu’un match amical. D’aucuns y voient déjà une opposition de techniciens entre les sélectionneurs Walid Regragui et Aliou « El Tactico » Cissé. Une occasion unique de tester le champion d’Afrique avant la phase finale de la CAN 2024…

En effet, d’un point de vue purement sportif voire marketing, un duel entre les Lions de la Téranga et les Lions de l’Atlas serait idéal ! Les deux sélections sont actuellement dans une dimension stratosphérique, depuis quelques mois. En plus, les amateurs de football rêvent de voir Sadio Mané aller défier Achraf Hakimi ou encore assister à des joutes épiques entre Idrissa Gana Guèye et la bande à Amrabat, dans l’entre-jeu. Sur le papier chacun a bien évidemment de solides arguments à faire valoir…

Les deux meilleures sélections africaines du moment doivent se défier, se jauger et donc s’affronter pour justement permettre aux observateurs de savoir qui est le numéro 1. Au-delà du classement FIFA qui a récemment vu le Maroc (11ème mondial et 1er en Afrique) dépasser le Sénégal (ancien numéro 1) après un règne de quatre ans sur le continent africain, un match de « clarification » s’impose pour trancher le débat. Qui a la meilleure équipe et surtout qui est le plus fin tacticien entre Regragui et El Tactico ?

Et si la fédération marocaine essayait subtilement d’affronter l’un des favoris de la prochaine CAN, le Sénégal ? En jouant face à la tenante du titre continental, les marocains qui ont pour objectif d’aller chercher le trophée dans quelques mois en Côte d’Ivoire (13 janvier au 11 février 2024), se donneraient un coup d’essai. Une petit test pour mieux déceler les failles adverses et ainsi mieux les apprivoiser dans l’éventualité d’une nouvelle rencontre en phase finale de la CAN…

Après la victoire du Maroc (2-1) sur le Brésil en rencontre amicale, il y a quelques jours, Walid Regragui avait clairement annoncé la couleur. « Bien sûr qu’on est favori, comme beaucoup d’équipes. Mais on connait l’Afrique. C’est très difficile. On vit peut-être l’âge d’or du football marocain. » Sauf qu’en face il y a aussi le Sénégal qui vit sa meilleure période dans le football, avec une véritable machine à gagner.

Pour la petite histoire, le Sénégal avait perdu 3-1 contre le Maroc, le 9 octobre 2020, lors de leur dernier match amical à Rabat. Un revers qui avait beaucoup fait parler même si la sélection sénégalaise avait été fortement remaniée, sans sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Édouard Mendy etc… L’une des plus lourdes défaites des Lions sous l’ère Aliou Cissé, en poste depuis huit ans…