Prix du mouton, aliment de bétail et sécurité : les vendeurs partagés entre espoir et inquiétude à quelques jours de l’Aid-Al-Kabir

À quelques jours de la célébration de la fête de la Tabaski, les points de vente de moutons à Dakar commencent à se remplir. Les éleveurs et vendeurs, venus des quatre coins du pays, se sont déjà installés, proposant des moutons de toutes races pour répondre à la demande croissante des clients.







Pour cette année, les prix des moutons varient entre 150.000 FCFA et 1.000.000 FCFA, offrant ainsi des options pour tous les budgets. Les vendeurs se disent optimistes malgré la conjoncture économique difficile. Mbaye Coura, éleveur de moutons rencontré à Yoff : « Nous avons pris toutes les dispositions pour que les moutons soient en bonne santé et bien nourris. Les prix sont fixés en tenant compte de la qualité des bêtes et des coûts de transport et de nourriture. »





Pour garantir des conditions de vente optimales, les autorités locales ont mis à la disposition des vendeurs des infrastructures adéquates. L’électricité et l’eau sont disponibles sur les sites de vente, permettant ainsi aux éleveurs de maintenir un bon niveau de confort pour leurs bêtes et de faciliter les transactions. « Grâce à ces installations, nous pouvons veiller à ce que les moutons restent hydratés et propres, ce qui est très important pour attirer les acheteurs », explique Babacar Faye, un vendeur installé au terrain Ndeungagne de Yoff.







Ils appellent les clients à venir tôt pour éviter les derniers jours souvent marqués par une affluence massive et des hausses de prix. « Nous invitons les acheteurs à venir dès maintenant pour se procurer tranquillement un mouton », conseille Aly Anne, un autre éleveur.







Par ailleurs, les éleveurs de moutons expriment de vives inquiétudes concernant la hausse significative des prix des aliments pour bétail. Malgré l'effervescence des marchés de vente de moutons, ce problème majeur pèse lourdement sur les revenus des vendeurs. Reportage…