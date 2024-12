Prix Cénacle national du livre : Voici les 3 lauréats qui ont reçu leur distinction

Le prix cénacle national du livre a été révélé au public, ce vendredi 27 décembre 2024, au grand théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose. Après une phase de pré-sélection, les membres du jury ont procédé, hier, à la proclamation des résultats. Ainsi sur les 8 finalistes de chaque catégorie (Roman, poésie, nouvelle), 3 personnes ont remporté la manche finale. Selon Abdoulaye Racine Senghor, membre du jury, il s’agit de Helene Bernadette Ndong, de la catégorie roman et autrice de « L’innocence de Tamara », de Khalil Diallo de la catégorie poésie et auteur du livre « Géographie de l’Absence » et de Mamadou Dembélé de la catégorie nouvelle et auteur de « Histoires D’école et autres anecdotes ». Ces lauréats ont reçu chacun un chèque de 1.000.000 FCFA.



Selon le président du Cénacle national, Saliou Diop Cissé, c’est une occasion de célébrer le talent. L’objectif, c’est de sanctionner tout le processus du cénacle national du livre qui a été initié depuis trois ans par le cénacle des écrivains du Sénégal. Parallèlement à cela, ce dîner est un prétexte également pour créer des retrouvailles du milieu littéraire pour que les écrivains, les éditeurs, bref tous les acteurs puissent se retrouver pour célébrer l’excellence dans un cadre de prestige et de convivialité. Pour lui, cet événement a des opportunités car l’enjeu se trouve sur l’image, sur les réseaux sociaux. Sur ce, il interpelle vivement les autorités parce que le milieu de l’écriture en général est un secteur vivant et un pilier de développement également pour lequel il faudra s’appuyer ne ce reste que pour la transmission de message de génération en génération. "L’idée, c’est de mettre l’accent sur l’écrivain, sur la promotion durable et des lauréats", dira-t-il.