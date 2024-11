Prix Cénacle National du livre : Huit (8) finalistes vont aller en compétition selon le jury

Le Cénacle des Jeunes Ecrivains du Sénégal (CJES) a fait face à la presse, ce mercredi 27 novembre 2024 pour procéder à la première phase de la proclamation des résultats de la 3ème édition du prix Cénacle National du livre.



En sa qualité du président du jury, Abdoulaye Racine Senghor renseigne que 34 ouvrages ont été examinés, répartis en 14 romans, 13 recueils de poésie et 7 recueils de nouvelles. Après cette phase de pré-sélection, 8 finalistes (3 romanciers, 3 poètes et 2 nouvelliste) vont se retrouver pour une dernière manche devant le public (principalement les élèves et les professeurs) qui aussi va donner son avis. Il s’agit de « la Banquière » de Alpha Daouda Ba, puis « Frissons de société » de Alassane Mbengue, « L’innocence de Tamara » de Hélène Bernadette Ndong (romans), de « Balades en blues sur la Venise du Sud » de Khady Fall Faye Diagne, « la Géographie de l’absence » de Khalil Diallo, « L’irrésistible attrait de l’ordinaire » (poésie) , « Chroniques d’un pays des sables » de Khadijetou Sall, « Histoires d’école et autres anecdotes » de Mamadou Dembélé (nouvelles). À cet effet, le jury va prendre en compte cet avis pour pouvoir déterminer le lauréat pour chaque genre. Ce poids du public dans la délibération compte 30 %. Ensuite, le jury se réunira le 21 décembre pour choisir les lauréats. Cette réunion sera suivie d’une rencontre finale qui se tiendra le 27 décembre pour la proclamation des résultats à l’occasion de la nuit de la littérature. D’après lui, le nombre d'ouvrages qui équivaut à 34 démontre l’intérêt que ce pays est en train de susciter ses auteurs mais aussi de montrer le développement de la littérature, le prestige et en qualité. Interpellé sur le choix, il estime que c’est d’abord la littérature, c’est-à-dire le roman, la poésie et la nouvelle en tant que genre. Autrement dit, c’est ce qui comporte les qualités esthétiques du genre en question.