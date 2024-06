Priorités de l'ADEPME, accompagnement du secteur informel et des entrepreneurs : La nouvelle directrice, Marie Rose Faye à cœur ouvert sur Dakaractu

Dès sa prise de fonction à l’agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME), Marie Rose Faye se donne comme viatique : « l’impulsion d’une nouvelle dynamique aux PME » adossée au PROJET que l’actuel régime déroule depuis l’alternance de mars 2024. Pour répondre aux aspirations des entrepreneurs aux Sénégal investissant dans divers secteurs, Marie Rose Faye fait appel à l’innovation à travers l’accompagnement, la formation mais surtout à la formalisation d’un environnement qui procure l’obtention de ressources nécessaires au développement des PME. Dans cet entretien accordé à Dakaractu, la nouvelle patronne de l’ADEPME liste ses priorités à la tête de l’Agence et donne les pistes de solutions pour les champions nationaux.