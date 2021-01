Primeira Liga / FC Porto : Le ton est monté entre Mamadou Loum Ndiaye et son capitaine Pepe...

La 15e journée de Primeira Liga s'est terminée en queue de poisson entre l'international sénégalais, Mamadou Loum Ndiaye et son coéquipier et partenaire, Pepe. Malgré la victoire 1-0 de leur formation, le FC Porto sur Farense, les deux hommes se sont assez violemment disputés à la fin du match. Une chaude empoignade accompagné d'échanges aigre-doux. Il aura fallu l'intervention de l'arbitre et des autres joueurs pour éviter que les deux partenaires en viennent aux mains.



Sur les images parcourues par Dakaractu, on voit clairement le capitaine des bleu et blanc, Pepe se diriger vers son partenaire Loum Ndiaye, entré en fin de match, pour le féliciter à l'issue de la partie. Sur ce, il semblerait que le milieu de terrain sénégalais lui ait fait une petite remarque qui n'a pas été du goût du volcanique défenseur portugais qui a excessivement réagi bousculant, puis empoignant son partenaire.



Une scène pour le moins insolite et assez déplorable. Si les raisons de cette altercation restent encore inconnues, l'ambiance du vestiaire risque d'être un peu lourde après cet épisode.