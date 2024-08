Présumé carnage financier à la CSS : Le préjudice passe à deux milliards de FCFA !

L'affaire qui secoue la Caisse de Sécurité Sociale (CSS) a conduit à l'arrestation et au déferrement de deux chefs d'agence, Khadim Fall (agence Wiltord) et Mandoumbe Mbodj (agence du Plateau), par la Section de Recherches (SR). Ils seront édifiés sur leur sort aujourd'hui, dans le cadre d'un retour de parquet informe Liberation.



Cette arrestation fait suite à celles de Mame Thierno Birahim Bob (comptable à Wiltord puis au Plateau) et de Mamadou Sow (caissier à Wiltord), écroués début juillet 2024 pour association de malfaiteurs, détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, contrefaçon et usage de chèques contrefaits, faux et usage de faux en écritures publiques authentiques et privées, de commerce ou de banque.



Selon les informations de Libé, le préjudice initialement estimé à 1,8 milliard est passé à 2 milliards de FCFA. Après l'arrestation de Mame Thierno Birahim Bob, une visite de son bureau par la secrétaire générale de la CSS a révélé la présence d'un chéquier de l'agence du Plateau dans lequel 16 chèques avaient déjà été signés par le chef d'agence et mis à la disposition de Mame Thierno Birahim Bob.



Ces actes ont conduit la CSS à porter plainte. Selon Odette Tine, secrétaire générale de la CSS et auteure de la plainte, Khadim Fall, chef d'agence Wiltord, a tous les pouvoirs de gestion et est l'ordonnateur des dépenses. Tous les dossiers de paiement lui sont soumis et il ordonne le paiement en signant conjointement avec le délégataire comptable, Mame Thierno Birahim Bob, qui a effectué des malversations dans les comptes bancaires de l'agence avec la complicité de Khadim Fall.



L'enquête de la SR a également révélé que Mame Thierno Birahim Bob a signé des chèques pour des entreprises (comme "Promise") qui n'étaient pas connues de l'agence, et que Khadim Fall a signé des chèques au nom de Yaye Khady Wathie (3 chèques de 5 millions de francs chacun) alors que cette dernière n'avait pas de dossier au sein de l'agence.