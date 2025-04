Assemblée nationale : La loi interprétative de l’amnistie adoptée par 126 députés

Après un débat parlementaire de plus de dix heures, les députés de la 15e législature ont finalement voté la proposition de loi n°05/2025, portant interprétation de la loi n°2024-09 du 13 mars 2024 relative à l’amnistie. Le texte a été adopté avec 126 voix pour, 20 contre et aucune abstention.



Le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, ainsi que son homologue du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions, Abass Fall, ont défendu le projet devant l’hémicycle.



La majorité parlementaire a estimé qu’« aucun argument sérieux n’a été avancé par l’opposition », laquelle reste ferme sur sa position et met en garde contre « les risques que pourrait comporter cette interprétation de la loi ».