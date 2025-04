Loi interprétative : « Du sommet de leur autorité, ils ont choisi de commettre un recel de malfaiteurs. [...] Aucun crime, aucun délit ne doit échapper à la justice. » (Thierno Bocoum )

L’ancien parlementaire s’invite dans le débat relatif à la loi d’amnistie. Dans une note rendue publique, Thierno Bocoum se montre sans équivoque : « Du sommet de leur autorité, ils ont choisi de commettre un recel de malfaiteurs. Leur principal argument repose sur une tentative de prédire l’interprétation de la loi, s’arrogeant le rôle des juges et dissimulant leurs actes derrière un masque de tromperie, afin de mieux couvrir leurs forfaits. Aucun crime, aucun délit ne doit échapper à la justice, aucun. Les leurs comme ceux des autres. »



Le président de la formation « Agir » a tenu à recadrer les défenseurs de cette proposition de loi : « Ils semblent s’enfoncer dans une habitude dangereuse : s’auto-amender, s’auto-exclure, se placer au-dessus des lois et se ériger en justiciers. Ils s’égarent dans les méandres du droit et bafouent l’éthique républicaine. Leurs actions transgressent le cadre républicain, évoluant dans une dynamique où l’incompétence, les carences et l’ignorance deviennent des normes. »



Il conclut avec fermeté : « Le vote de cette nouvelle loi d’amnistie, habilement déguisée en "loi interprétative", est une véritable honte. »