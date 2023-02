Présidentielle 2024 : les candidatures se multiplient !

L’élection Présidentielle du 25 Février 2024 fait naître les ambitions. À près d’une année de cette joute majeure, les candidatures se multiplient. Ce week-end a été particulièrement prolixe en déclaration de candidatures. Journaliste, politique, économiste et citoyen lambda tout le monde veut diriger le Sénégal.



Dimanche 26 Février, le siège du Parti du Rassemblement pour le Peuple (PRP) est exigu pour accueillir les centaines de militants venus écouter la déclaration de candidature de leur leader Déthié Fall. Membre actif de « Yewwi Askan Wi », il est la troisième personnalité de cette formation politique à déclarer sa volonté de briguer les suffrages après Ousmane Sonko et Khalifa Sall. Ces deux derniers sont d’ailleurs depuis quelques mois sur le terrain afin de préparer au mieux ces élections.



Lors du lancement de son mouvement « Demain, c’est maintenant » où il entend « bâtir le Sénégal dont nous rêvons », Mamadou Ibra Kane n’a pas exclu de se présenter en 2024. Il ne sera pas, si cela se confirmait, le 1er journaliste à se présenter à l’élection présidentielle. En 2012, Abdou Latif Coulibaly alors célèbre journaliste d’investigation l’avait fait avant de décider de se retirer de la course à la présidentielle, évoquant un problème d’argent.



Au même moment, Idrissa Seck qui nous a habitué à des retournements de veste, après son message subtil au Chef de l’État Macky Sall lors de la tournée économique de Thiès, dans un discours nuancé, a réaffirmé son engagement pour son projet et ses intentions de diriger le pays même s’il reste, bien entendu, au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar.



Enfin, l'enseignant chercheur et membre de la coalition "Gox Yu Bess", lors des élections locales de janvier 2022, le Dr Doudou Sidibé ne s’avoue pas vaincu par les résultats décevants de sa coalition. Et pis, c’est tout seul avec son parti, le rassemblement populaire pour le développement qu’il compte briguer le suffrage des compatriotes. Un sacré courage ! Il a fait cette annonce ce Samedi à la maison de la presse.



Avant ce week-end, une foultitude de candidatures avaient été annoncées comme celle de l’ancien Ministre de la Justice et Premier Ministre Aminata Touré, celle du Procureur Alioune Ndao, ou encore celle de l’économiste et leader du Mouvement Tekki Mamadou Lamine Diallo. Et on parie que d’ici à l’ouverture des dépôts de candidatures, beaucoup de surprises attendent encore les citoyens.