Présidentielle 2024- Un spécialiste analyse la stratégie digitale des hommes politiques sur les réseaux sociaux

Le journaliste formateur et expert du digital est formel. Aucun candidat à la présidentielle de 2024 ne doit minimiser la force des réseaux sociaux. Basile Niane a fait le diagnostic des activités des différents candidats déclarés à la présidentielle dans les réseaux sociaux. A l’en croire, « il faut reconnaître que Ousmane Sonko domine dans les réseaux sociaux. Il a une forte communauté et maîtrise bien les réseaux sociaux. Ils ont des plateformes où ils communiquent. Il y a aussi le Président Macky Sall qui a une cellule très dynamique » fait-il savoir.



De ce fait, il prévient que « ceux qui pensent que les réseaux sociaux ne reflètent pas la réalité, se trompent. Ils constituent une force redoutable et ont un rôle à jouer à la présidentielle de février 2024. Les réseaux sociaux sont des précurseurs de plusieurs révolutions. Qu’on ne minimise pas la force des réseaux sociaux » révèle le journaliste formateur et expert du digital.