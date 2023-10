Présidentielle 2024 / Parrainage : BBY de Rufisque Ouest bat le rappel des troupes et engage ses jeunes

Les parrainages pour le compte de la coalition Benno Bokk Yakaar, ont été lancés officiellement à la commune de Rufisque Ouest. Le député Souleymane Ndoye et le maire de ladite commune, lors d’une réunion convoquée ce mercredi, ont fusionné leurs forces pour collecter le plus de parrains possibles pour le compte du candidat de la coalition BBY aux présidentielles de 2024. D’après Souleymane Ndoye, « il n’est pas permis d’avoir quatre mandats successifs. Le maire Alioune Mar n’a donc plus rien à prouver à Rufisque. C’est notre coordonnateur, nous les responsables de la coordination de la coalition Benno Bokk Yakaar élargie. Personne ne peut dire qu’il n’y aura jamais de difficultés dans notre quête, mais le maire sait que le chef de l’État a beaucoup fait pour le développement des collectivités territoriales. Le PACASEN est à Rufisque pour la construction d’écoles, la construction de routes secondaires. L’État du Sénégal a entamé des travaux très importants à Rufisque. Le boulevard Maurice Guèye est en travaux depuis un certain temps. Mais le démarrage des travaux a coïncidé avec la pandémie à Covid - 19. C’est pour cela qu'il y a eu des retards dans les travaux. Mais les travaux ont repris et le chantier sera livré bientôt… On a toujours gagné les élections ici à Rufisque, mais on a perdu les législatives. Alors on doit gagner les élections de 2024 pour redorer notre blason. C’est le défi qu’on doit relever », a-t-il expliqué . Des travaux de grande envergure ont été réalisés dans le département de Rufisque grâce au chef de l’État Macky Sall, sans oublier l’augmentation des salaires dans des secteurs comme l’enseignement, a-t-il souligné comme pour montrer les raisons de leur adhésion au programme du pouvoir en place. Prenant la parole à son tour, le maire de la commune de l’Ouest, a salué les efforts de l’Etat par rapport à la jeunesse. « Pour atteindre notre objectif, il faut primer l’apport de la jeunesse. Je serai là pour apporter mon expertise et je peux vous dire que les jeunes doivent jouer un rôle très important dans notre victoire au soir du 25 février 2024. Ils seront auprès de toi Souleymane, car ils ont vu ton engagement et ta détermination. On ne peut pas être des natifs de cette localité et laisser un inconnu venir ici pour remporter la victoire sous notre nez. Cela est impensable… Pour l’honneur, on doit gagner ces élections », dira Alioune Fall Mar, le maire de la commune de Rufisque Ouest qui s’est engagé auprès du député Souleymane Ndoye...