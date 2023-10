Présidentielle 2024: " Nous avons un projet important pour le Sénégal et pour les sénégalais...C'est en dehors de tout projet de politique politicienne"( Amadou Seck, Candidat)

Le candidat à l'élection présidentielle de 2024, par ailleurs président du Mouvement " Les AS de la Nation/ ASN, Monsieur Amadou Seck a été reçu aujourd'hui par les guides religieux de Médina Baye dont le khalife général, Serigne Mahi Ibrahima Niass, l'imam de la grande mosquée, Cheikh Ahmed Tidiane Aly Cissé, le porte-parole Cheikh Mahi Cissé etc.



M. Seck et sa délégation ont rendu ainsi une visite de courtoisie au Khalife et aux différentes maisons religieuses. " C'est pour leur exposer le projet de société qu'on a, mais également demander des prières pour que le chemin qu'on est en train de prendre puisse avoir un aboutissement meilleur. Nous avons un projet important pour le Sénégal et pour les sénégalais...", a-t-il indiqué lors de son face-à-face avec la presse.



D'après le capitaine d'industrie, " la priorité du Mouvement " Les AS de la Nation/ ASN", c'est l'éradication de la pauvreté sous toutes ses formes à travers une approche inclusive autour des quartiers par des initiatives de proximité, expression de la démocratie locale". Et la volonté de ses membres est " d'améliorer par une bonne gestion les conditions économique, politique, culturelle, sociale, sécuritaire des populations sénégalaises".



" On a proposé aux sénégalais un projet humain, qui est un projet en dehors de tout projet de politique politicienne.", a-t-il expliqué. Concernant l'immigration clandestine, M. Seck de marteler " qu'il faut faire renaître l'espoir, mais aussi redonner confiance à cette jeunesse pour lui dire qu'elle à sa place au Sénégal, cette jeunesse peut travailler et peut s'en sortir parce que nous avons démontré plusieurs fois qu'en restant au Sénégal, on peut trouver sa voie...", a-t-il ajouté.



Amadou Seck a insisté lors de cette interview sur le développement de l'agriculture au Sénégal où 60% des terres ne sont pas utilisées en mettant l'accent notamment sur le secteur agro-alimentaire.



Par rappel, le candidat à l'élection présidentielle, Amadou Seck, est un capitaine d'industrie qui a créé et dirigé avec succès plusieurs entreprises majeures dans le secteur industriel, contribuant ainsi de manière significative à l'économie nationale. Il est le DG d'EUROGERM Sénégal, Président de l'Union des Prestataires, Industriels et Commerçants( UPIC). Il a également créé l'Institut Sénégalais de la Boulangerie-Pâtisserie( ISBP) où plus de 1.000 jeunes ont bénéficié d'une formation qualifiante etc...