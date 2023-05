Présidentielle 2024/ Abdoulaye Baldé vote Macky Sall: « Le Sénégal tout entier doit se mettre derrière lui parce qu’il est le plus sûr… »

Le directeur général de l’agence de promotion des investissements et grands travaux (APIX) renouvelle son adhésion à la vision politique du Président Macky Sall. Pour cela Abdoulaye Baldé engage son parti, l’UCS ainsi que tous les responsables politiques de la Casamance à s’aligner avec le président de la République pour porter sa candidature et le réélire en 2024. « Le Sénégal est à la croisée des chemins. Nous devons éviter de mettre ce pays entre les mains inexpertes.



Ce que je tiens à rappeler, c’est que je me suis engagé en 2019 auprès du chef de l’Etat sans conditions. Je le réitère, nous allons l’accompagner à continuer son œuvre, car, il demeure le plus sûr pour ce pays… » a déclaré le président de l’Union des Centristes du Sénégal lors du grand meeting de ce samedi à Ziguinchor.



Dr Abdoulaye Baldé a profité de la présence de tous les responsables de Benno de la Casamance pour les inviter à retrousser les manches pour la réélection du Président Macky Sall.