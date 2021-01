Présidence CAF : Les dossiers de Patrice Motsepe et Ahmed Yahya en attente, Ahmad Ahmad écarté du processus.

Les choses commencent à bouger en perspective de la prochaine élection pour désigner le nouveau président de la CAF en mars 2021. C’est ainsi qu’au terme de ces travaux, la commission en charge de la supervision et de la validation des dossiers, a déclaré éligible le Sénégalais Augustin Senghor (55 ans) et l’ivoirien Jacques Anouma (69 ans.)



Contrairement aux dossiers du Sud-Africain Patrice Motsepe (58 ans) et d’Ahmed Yahya (44 ans) de la Mauritanie qui devront subir quelques vérifications complémentaires selon la commission. Toutefois, il faut préciser que leurs candidatures ont été jugées recevables. Cependant, la commission a estimé que des vérifications complémentaires sont nécessaires avant une décision finale. À cet effet, une audition de ces candidats sera organisée au Caire le 28 janvier 2021.



Enfin, sans surprise, la candidature du président sortant, Ahmad Ahmad a été logiquement rejetée. Le Malgache qui a été élu en 2017 pour 4 ans n’aura pas de second mandat. Conséquences de sa suspension par la FIFA pour 5 ans dans une affaire de détournement de fonds. La commission d’éthique indépendante l’avait reconnue coupable d’avoir enfreint le code éthique, manque de loyauté entre autres…