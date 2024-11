Présentation du trophée-lancement du Grand baptême : Le Grand Théâtre National sera baptisé au mois d’avril 2025

Le directeur général du Grand Théâtre national, Serigne Fall Guèye a procédé, hier, à la présentation du trophée décerné récemment par la Côte d’Ivoire. Cette cérémonie s’est suivie du lancement du Grand baptême en présence de quelques dignitaires et de la presse.

Selon le directeur général, Serigne Fall Guèye, il s’agit de la journée de lancement du grand baptême qui sera organisé au mois d'avril 2025. En fait, depuis l’inauguration du Grand Théâtre, dit-il, ledit joyau culturel n’a pas été baptisé. Alors que dans leur mission, ils ont l’obligation de baptiser le Grand Théâtre avec le président de la République, leur ministre de tutelle et l’ensemble des représentations diplomatiques. C’est ainsi qu'ils ont trouvé l’idée de faire une caravane de l’ensemble des dignitaires qui ont vécu avec le parrain Doudou Ndiaye Coumba Rose, ses amis, ses collègues de travail et sa famille et surtout les communicateurs traditionnels. Après cette étape, ils ont fait une caravane partant du Plateau en direction de la Médina, Grand Dakar avant de terminer par Colobane.



L’autre teneur, c’est le prix Cultura, un prix d’honneur décerné par la Côte d’ivoire. Pour lui, ce prix n’est pas pour le directeur, mais pour l’ensemble du ministère parce que « nous sommes un démembrement du ministère, un bras armé même du ministère », dit-il.