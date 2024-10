Présentation du référentiel 2050 / Ousmane Sonko : « Une nouvelle page s’ouvre aujourd’hui… »

Le Premier ministre a pris la parole ce matin à l’occasion de la présentation de l’agenda national de transformation « Sénégal 2050 ». Évoquant l’attachement du Président de la République à la transparence et à la gouvernance vertueuse, Ousmane Sonko



Il s’agit pour le Premier ministre Ousmane Sonko de poser les fondations d’une transformation systémique. « C’est à partir de maintenant qu’une toute nouvelle page s’ouvre. » Il n’est pas question d’un travail fait dans la précipitation. Mais très méticuleux et basé sur un diagnostic et une projection sur les 25 prochaines années… », déclare le Premier ministre.



Un agenda d'une part sur un état stratégique qui favorisera grandement le développement de filières compétitives, les territoires viables, avec des villes épicentres et un secteur privé national fort. Comment y parvenir ? L’approche selon Ousmane Sonko repose sur une transformation systémique, incluant bien entendu une plus grande responsabilisation des concitoyens d’ici et de la diaspora.



Il s’agira d’une rupture des pratiques, rupture des mentalités au service d’une ambition ferme du Sénégal, une nation souveraine juste et prospère ancrée dans des filières compétitives et des pôles territoire. « Il faut un État stratège et un secteur privé national fort, un développement endogène et la définition d’un pacte national entre ce qui gouverne et des citoyens dans la probité, l’intégrité, le civisme, la citoyenneté avec comme viatique, la vision ambitieuse portée par un capital humain. » Ce potentiel permettra de changer la trajectoire de développement du Sénégal, avec pour les 25 prochaines années une croissance moyenne minimale de 6,5 % en 2050 avec plus de 4500 $ par habitant.